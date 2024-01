Neto de Carlos Cruz quebra silêncio sobre mudança de sexo

Após iniciar o processo para mudança de sexo em novembro, neto de Carlos Cruz quebra silêncio sobre esta nova fase.

No passado mês de novembro, Marta Cruz, filha do apresentador Carlos Cruz, revelou que a filha Yasmin – que agora se chama Noah – iria iniciar o processo de mudança de sexo.

Passados dois meses, Noah quebrou o silêncio sobre esta nova fase da sua vida nas redes sociais.

“Faz um pouco mais de dois meses que a notícia veio a público e até agora apenas agradeci. Tomei a decisão de vir vos falar ‘olhos nos olhos’, pois cada pessoa tem um processo de transição e de autoaceitação diferente e quero deixar claro que aqui falo do meu processo e que pode vir a ser parecido ao de muitas pessoas, como pode ser completamente diferente”, começou por escrever.

“Há dois anos que venho sendo acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra, e neste processo preferi esperar chegar aos 18 anos para começar a transição física com uma responsabilidade emocional e mental diferente, lidar com tudo com a maturidade necessária e arrumar todas as ‘gavetas’ na minha vida pessoal que estavam ainda por fechar”, acrescentou.

“Tenho me encontrado cada dia mais e esse processo por mais difícil que seja (porque não é nada fácil), tenho sido cada dia mais feliz. Acordar e olhar-me ao espelho e ver as mudanças que estão constantemente a acontecer, é emocionante e de certa forma libertador. É incrível ouvir ‘pareces mais feliz’, porque realmente estou”, contou.