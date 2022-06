Cristina Ferreira vai fazer a “Curva da Vida” no “Big Brother – Desafio Final”

Cristina Ferreira vai fazer a “Curva da Vida” na gala do “Big Brother – Desafio Final” (TVI), agendada para o próximo domingo, 5 de junho.

A diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal entrou, esta terça-feira, 31 de maio, na “casa mais vigiada do país” na qual esteve à conversa com os finalistas Bruna Gomes, Pedro Guedes, Gonçalo Quinaz e Francisco Macau.

Durante a sua passagem pelo “BB”, a também apresentadora aceitou o desafio do “Big” para fazer a sua “Curva da Vida”.

“Tenho um desafio muito importante para si: dirija-se ao cubo para fazer a sua ‘curva da vida’. Achava que vinha à minha casa e que se livrava dessa experiência?” disse o “Big”.

Além da “Curva da Vida” de Cristina Ferreira, na próxima gala vai consagrar-se o grande vencedor desta edição do “Big Brother – Desafio Final”. A última concorrente a ser expulsa foi Catarina Siqueira.