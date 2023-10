Neymar já foi pai pela segunda vez, segundo jornalista brasileiro

Segundo um cronista brasileiro, Neymar e Bruna Biancardi já foram pais e receberam a filha Mavie nos braços.

Neymar e Bruna Biancardi foram pais e Mavie terá nascido, afirma o jornalista brasileiro Léo Dias. O cronista avança que a notícia surge por parte de familiares do casal.

A namorada do futebolista terá dado entrada no hospital, uma maternidade no norte da cidade de São Paulo, Brasil, nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, após o “rebentar das águas”. Bruna deu entrada sozinha no hospital, uma vez que Neymar se encontrava na Arábia Saudita. Contudo, o jogador já se encontra a caminho do Brasil.

A menina terá nascido esta sexta-feira, dia 6 de outubro. Mavia é a primeira filha do casal. Porém, junta-se ao filho mais velho de Neymar, David Lucas, de 12 anos.

De relembrar que, recentemente, o jogador viu-se envolvido em nova polémica. Neymar apareceu cúmplice de duas mulheres numa discoteca. A namorada do jogador reagiu e confessou estar “dececionada”.