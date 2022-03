Nick Jonas hospitalizado durante filmagens

Nick Jonas foi hospitalizado na sequência de um acidente durante as filmagens do mais recente projeto. Porém, o cantor já teve alta hospitalar.

O artista, de 28 anos, ter-se-á magoado durante as gravações do novo programa e levado de urgência, este sábado, para o hospital mais próximo do local das gravações, segundo o site TMZ.

De acordo com a publicação, não foi revelado o tipo de acidente nem os ferimentos causados ou o projeto do qual o ator faz parte.