Nilton faz pedido de ajuda para prima que esteve em coma após ter sofrido uma queda

Nilton fez, esta sexta-feira, 18 de fevereiro, um pedido de ajuda para a sua prima Suzy Rodrigues que esteve em coma depois de ter sofrido uma “queda muito grave”.

O humorista e radialista divulgou, no perfil de Instagram, uma mensagem a apresentar a prima que sofreu o acidente em novembro do ano passado, resultando num edema intracraniano. Na altura, a familiar do comediante foi “operada de urgência”.

“Apresento-vos a minha prima Suzy Rodrigues que sofreu uma queda muito grave em novembro, que levou a um edema intracraniano. Foi operada de urgência e ficou mais de um mês em coma. Infelizmente trata-se de um quadro bastante complicado que implica um longo período de recuperação quer cognitiva, quer motora”, contou.

“Com a sua garra e vontade de viver tem vindo a recuperar até melhor do que os médicos esperavam. No entanto, ainda tem pela frente mais uma cirurgia de reposição do osso do crânio e terá de ser internada numa unidade de cuidados intermédios para que continue as várias terapias de que necessita e recuperar tudo o que conseguir”, prosseguiu.

No entanto, Nilton admitiu que esta fase de recuperação tem “custos insuportáveis” e pediu ajuda aos internautas.

“Essa recuperação demorará vários meses e terá custos insuportáveis. Por isso os meus tios e a irmã criaram esta conta solidária para ajudarmos a Suzy. Obrigado a quem o possa fazer”, rematou.