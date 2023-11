No dia de aniversário, Fernanda Serrano apresenta autobiografia com elogios ao ex-marido

A atriz apresentou ao final da tarde em Lisboa a sua biografia com muitos amigos e palavras para o ex-marido e pai dos filhos, Pedro Miguel Ramos.

Discreto, ao fundo da sala, Pedro Miguel Ramos apoiou publicamente Fernanda Serrano no lançamento do livro da atriz que decorreu ao final da tarde desta quarta-feira num hotel de Lisboa.

O empresário, que é referido no livro “Não há vidas perfeitas”, no capítulo do divórcio, esteve entre as dezenas de pessoas que começam o evento a cantar os parabéns pelos 50 anos da atriz.

E uma das primeiras palavras da intérprete foi precisamente para Pedro Miguel Ramos. “Está aqui o meu ex-marido e é algo difícil de se conseguir. Acho que é o único ex-marido aqui presente”, disse Fernanda Serrano a sorrir. “Tens um capítulo vasto neste livro mas acaba bem…”, acrescentou, para admitir que foi a filha Caetana que juntou os pais no evento. “Tiveste esse mérito”.

Em seguida, a intérprete dirigiu se aos filhos na primeira fila da plateia: “Quero que os meus filhos acreditem que desistir não é opção. Que o dia de amanhã vai ser melhor e a desistência não é uma solução. Não entendo isso como vida”, disse, ao mesmo tempo que deu os parabéns aos pais pelos 50 anos de vida em comum.

Na primeira fila da sala estavam os pais da atriz, Ercília e Jaime, e os dois filhos mais velhos.

Paulo Pires, amigo e colega na TVI, escolheu algumas palavras do livro e destacou, com ironia, o “lado negro” de Fernanda Serrano que gosta de cozinhar “os caracóis vivos”.

Mas o momento que silenciou a sala foi a recordação de Pedro Lima. “Ia a caminho do Algarve com a minha mulher e a Fernanda mandou-me uma mensagem. Não queria acreditar no que estava a acontecer”, lembrou Paulo Pires.

Catarina Furtado, Luísa Castel-Branco, Luís Esparteiro e Inês Castel-Branco foram alguns dos famosos presentes.

No final, Pedro Miguel Ramos falou aos jornalistas: “A minha relação com a Fernanda é de amizade. Ainda não li o livro, mas sei que ela tem um para mim. Vou estar na festa da Fernanda este sábado”.