Noa prepara-se para lançar dois audiolivros infantis: “Um miúdo sensível será um cidadão melhor”

Cantora, compositora e violinista, Noa vai editar nos próximos dias dois audiolivros cheios de interatividade com os mais pequenos. As obras chegam mesmo a tempo do Dia Mundial da Criança.

Ela está de volta aos livros e às canções. Conhecida pelas obras literárias e pedagógicas para os mais pequenos, Noa regressa à escrita e à música com dois audiolivros – “Bom Dia” e “Hora da Papa” – que vão ser editados nos próximos dias e que coincidem com o 1 de junho, Dia Mundial da Criança, que se assinala amanhã.

Além das letras, das ilustrações e das músicas, as duas obras para crianças, que integram a coleção “O Mundo da Luzinha”, vão estar disponíveis com QR Codes, que incluem jogos, entrevistas, videoclipes e, claro, muita música.

Mestre em Literatura Portuguesa, Noa entrou, com apenas seis anos, no “ballet” clássico que, dez anos depois, termina com a chancela da Royal Academy of Dancing. Conquistada pelo ambiente da Academia de Música de Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, escolheu aos dez anos o violino como o seu instrumento principal. Uma paixão que transmitiu à filha, que anda com o instrumento por todo o lado. As suas preocupações com o bem-estar social levaram-na a associar-se a campanhas e eventos solidários e, nos seus concertos ao vivo, iniciou um projeto de inclusão social em parceria com associações como a APPACOM.

Mais recentemente, Noa criou músicas em momentos que passava com a filha, seja ao deitar ou ao acordar, o que fazia Luz, reagir de forma positiva e descontraída.

“Tem sido uma aventura. Quando tivemos a Luz, a minha primeira filha, foi um milagre, dei por mim a inventar músicas para a criança comer, tomar banho, adormecer, fazer cocó ou mudar a fralda”, recorda a intérprete e escritora, em declarações à N-TV.

Professora de formação, Noa acredita que “o mundo salva-se pela educação”, “com os miúdos empáticos e sensíveis, que, no futuro, serão cidadãos melhores”.

Nos livros da artista, é sempre o violino mágico que resolve as situações mais complicadas. “O violino entra em ação se a sopa estiver quente, porque a música pode ser um elemento de conforto”, remata Noa.