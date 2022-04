Noélia do “BB2020” é comentadora do “Big Brother – A Revolução”

A ex-concorrente do “Big Brother 2020” revelou, esta segunda-feira, que será uma das comentadoras do “Big Brother – A Revolução”.

A finalista da edição anterior do “reality show” da TVI esteve no “Você na TV!” (TVI), onde o apresentador Manuel Luís Goucha apresentou-a como comentadora oficial do programa.

“O nosso ‘Big Brother’ foi deferente deste. […] Acho que vai haver ali muito concorrente polémico. Há pessoas muito divertidas, o André Filipe, acho que nos vamos fartar de rir com ele. A Andreia é uma pessoa que assume um posto que não lhe é dado, e ela assume-o na mesma”, afirmou Noélia, revelando a impressão sobre alguns dos concorrentes desta edição.

Recorde-se que com o regresso de Cristina Ferreira à TVI como diretora de Ficção e Entretenimento do canal, Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, foi afastada das galas, mas irá confrontar o concorrente expulso logo após este sair do formato.