Noélia, do “Big Brother”, casou-se este domingo

Noélia, ex-concorrente do “Big Brother 2020”, da TVI, casou-se neste domingo com o namorado de longa data, Filipe.

Foi uma das concorrentes mais admiradas pelo público do “reality show”, especialmente pela sua mania das arrumações, e casou-se neste domingo: Noélia deu o “nó” com o namorado de há anos, Filipe, que a tinha pedido em casamento no formato da TVI.

O vestido da noiva, sem mangas, teve apontamentos de pérolas e foi a cadela de Noélia a trazer as alianças.

A empresária mostrou tudo em direto, no Instagram, inclusivamente o “copo de água”, que decorreu na Quinta dos Netos.