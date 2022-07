Noémia Costa confirmada no elenco de nova novela brasileira

Noémia Costa foi confirmada como parte do elenco da trama “Travessia”, a nova novela da emissora brasileira “Globo”.

A notícia foi avançada pela emissora através as redes sociais da novela. “Conexão Brasil-Portugal!”, começa por dizer a publicação.

“A renomada atriz portuguesa Noémia Costa está confirmada no elenco de ‘Travessia’.

Em entrevista ao ‘Fama Show’ Noémia falou sobre as expectativas para atuar na nova trama de Glória Perez”, lê-se ainda.

“Confira uma parte da conversa: ‘É um papel que tenho pedido muito a Deus, só não estava nada à espera que fosse na Globo e com uma autoria desta envergadura’”, acrescentou.

Na publicação, a Globo revela um pouco sobre a personagem que a portuguesa irá interpretar: “O personagem da atriz faz parte do núcleo de Moretti, personagem de Rodrigo Lombardi, com quem ela já gravou as primeiras cenas em Portugal. Bem-vinda as nossas novelas Noémia”, conclui o post.