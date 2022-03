Noémia Costa e dezenas de famosos lamentam a morte do ator Igor Sampaio

Dezenas de figuras públicas lamentaram nesta sexta-feira a morte de Igor Sampaio. Os famosos não esconderam a emoção.

“Adeus, querido amigo, não é justo. Até sempre”, referiu Ruy de Carvalho.

“Querido Igor Sampaio, até sempre. Hoje dedicamos-te o nosso espetáculo com a esperança que estejas em paz”, manifestou-se Eunice Muñoz.

“Tive a sorte e o privilégio de trabalhar contigo. Generoso, talentoso, sempre de uma simpatia genuína”, escreveu Miguel Costa.

“Querido, talentoso, divertido, subtil… Igor, estarás sempre na linha da frente”, afirmou Alexandra Lencastre.

“O Igor Sampaio sempre esteve e estará no meu coração. Foi o Igor quem me abriu as portas deste sonho e deste caminho. Não consegui falar com ele esta semana, mas sempre lhe agradeci o que fez por mim. Um aplauso para o grande ator”, pediu João Baião no perfil de Instagram.

Também Noémia Costa reagiu, através do perfil de Instagram, à notícia do desaparecimento do intérprete que perdeu a vida aos 76 anos.

“Igor Sampaio soube ontem que estavas hospitalizado. Liguei ao Luís Aleluia e perguntei o que se passava contigo”, começou por contar.

“Lembro quando trabalhámos juntos era eu uma miúda (…) eras um Homem Bom. Vai em paz, companheiro!” desejou.

O ator Igor Sampaio, de 76 anos, morreu esta sexta-feira, em Lisboa, no Hospital de São José, disse à agência Lusa fonte da Casa do Artista.