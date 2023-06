Noémia Costa relembra Luís Aleluia no programa “Casa Feliz”

Noémia Costa foi a última pessoa a falar com Luís Aleluia. A atriz, que regressou do Brasil recentemente, abriu o coração durante o programa “Casa Feliz”.

Noémia Costa foi convidada do programa “Casa Feliz”, transmitido pela SIC, onde abriu o coração sobre a morte do amigo, Luís Aleluia, numa conversa conduzida por João Baião e Diana Chaves.

“Éramos aqueles irmãos que a vida dá, os irmãos do coração. Foi um amigo de todas as horas”, relembrou Noémia Costa.

“Conheci muito bem o Luís e, com ele, chego à conclusão que nunca conhecemos muito bem ninguém. Não sabemos o que é que vai dentro da mente de ninguém. Questiono-me porque é que ele não me ligou. Ele ligar ligou-me, porque fui a última pessoa com quem ele falou, mas ele não disse… Porque é que não gritou por socorro”, acrescentou.

“Questiono-me só por isso, porque sentimo-nos tão impotentes. Achamos sempre que podíamos fazer alguma coisa e acabamos por não conseguir fazer nada”, lamentou a atriz, de 59 anos, que regressou recentemente do Brasil, onde esteve a gravar a novela “A Travessia”, uma produção da Globo.

Noémia Costa confessou que a notícia chegou-lhe através da mulher de Luís Aleluia, Zita Favretto, de quem é amiga, e que não tem “conseguido dormir”.

Zita Favretto já se pronunciou após a morte do companheiro de vida: “Hoje partiu um homem bom, como conheci muito poucos… Descansa em paz, meu amado. Até sempre”, escreveu no Facebook.

Recorde-se que vários famosos lamentaram publicamente a morte de Luís Aleluia, o eterno “menino Tonecas”, aos 63 anos.