Noémia Costa revela detalhes da missa de sétimo dia de Luís Aleluia

Noémia Costa recorreu às redes sociais para partilhar alguns detalhes curiosos da missa do sétimo dia do ator Luís Aleluia.

Luís Aleluia faleceu na sexta-feira, 23 de junho, com apenas 63 anos. Durante a última semana, várias figuras públicas e familiares prestaram homenagem ao ator que ficou conhecido pela interpretação como “Menino Tonecas” na série da RTP, “As Lições do Tonecas”.

Noémia Costa recorreu esta sexta-feira, 30 de junho, às redes sociais para partilhar alguns detalhes acerca da missa do sétimo dia, que decorreu em Setúbal, cidade berço do ator.

“Mano, hoje foi a missa do sétimo dia na tua cidade, Setúbal, com o teu Padre Acílio, da Casa do Gaiato. Falou de ti e do homem enorme, humilde, generoso, altruísta que foste e [disse] que fizeste o que te foi possível para dividir com os que nada tinham, o fruto do teu trabalho”, referiu.

“Sou testemunha de que tudo o que ele disse é verdade. Luís, que se perpetue no tempo, e para além do tempo, o nosso amor de irmãos e a nossa amizade. Guardo-te do lado esquerdo do peito, onde guardo somente os que amo. Fica em Paz, tenho a certeza que Deus na sua misericórdia te acolheu na Luz”, acrescentou a atriz, que já se tinha mostrado visivelmente emocionada no programa “Casa Feliz”, quando foi convidada para relembrar o amigo.

Recorde-se que o último adeus a Luís Aleluia aconteceu esta quarta-feira, 28 de junho, na Capela da Basílica da Estrela, em Lisboa. Os amigos e familiares que estiveram na missa de corpo presente não esconderam a dor emoção, especialmente Zita Favretto, a viúva, que entrou na igreja em lágrimas e teve de ser confortada por várias pessoas.