Noite do “The Voice Portugal” marcada por muitas emoções

A última noite do “The Voice Portugal” ficou marcada por atuações surpreendentes, surpresas e momentos de muita emoção.

O palco do “The Voice Portugal” encheu-se neste domingo de vozes promissoras como a de Renata Adegas, Rui Serrinha, Francisco Matos, Luísa Chumbinho, Mário Bruno, Yara Rossi, Tiago Sousa, Sofia Cardoso, San Oliver (que veio diretamente de São Paulo), Vânia Mussagy, Ayisha, Maria Branco, Rui Luís (com um momento de muita emoção) e José Bacelar, que teve o privilégio de cantar com a mentora Sónia Tavares.

Mas a noite foi também marcada por momentos de diversão entre mentores, em particular os dotes de dança de Fernando Daniel e António Zambujo, que voltaram a dar tudo ao som da música “Vou Alugar um Quarto” de Jorge Guerreiro.

Esta noite de “Provas Cegas” foi especialmente difícil para a mentora Sónia Tavares que teve de tomar decisões complicadas.