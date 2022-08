Nova edição do “Big Brother” (TVI) poderá começar antes da data prevista

O regresso do “Big Brother”, na TVI, está previsto para o dia 11 de setembro, contudo, a imprensa refere o que programa poderá estrear-se antes do previsto e contar com anónimos e famosos dentro da casa.

“Desde que veio do Brasil que a Cristina [Ferreira] estava com essa ideia, mas como o orçamento para esta temporada estava muito baixo, dificilmente conseguiria concretizá-la. Acabaram por ajustar os valores e vamos ter celebridades e desconhecidos na casa”, lê-se na revista “TV Mais”.

“Já há convites feitos e pessoas que se mostraram disponíveis para entrar. Falta agora limar arestas e conjugar feitios de anónimos e conhecidos”, atira a mesma publicação, que adianta que o programa pode estrear-se antes do dia 11 de setembro.

Recorde-se que Bruna Gomes foi a vencedora da última edição do “reality show”.