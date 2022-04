Fábio Porchat, Inês Lopes Gonçalves e “Salgueiro Maia” marcam a nova grelha de programação RTP

Novos programas, novos conteúdos e novas caras. Para a programação de 2020/2021, a RTP aposta em Fábio Porchat, no regresso do “5 Para a Meia-Noite” com Inês Lopes Gonçalves e na série “Salgueiro Maia – O Implicado”.

O comediante brasileiro, que é conhecido pelo seu trabalho na “Porta dos Fundos”, vai ter um programa chamado “Estação Saramago”, que será transmitido a partir de novembro. Neste projeto, que terá oito episódios, o brasileiro vai fazer a viagem que José Saramago faz no livro “Viagem a Portugal”. “Vou levar-vos numa grande aventura de redescobrir o país”, prometeu.

Outro dos grandes destaques é o regresso do “5 Para a Meia-Noite” a 15 de outubro, com a condução da nova apresentadora Inês Lopes Gonçalves, que durante quatro anos esteve como coapresentadora de Filomena Cautela.

“Claro que acuso os nervos da responsabilidade. Não só pelo programa que é, pelo tempo que tem, pelo que representa na RTP, mas por suceder à Filomena Cautela. A fasquia está muito alta”, afirmou, revelando que recebeu a notícia de que era a escolhida há quatro meses.

Entre os projetos de ficção escolhidos para passar no canal um está o filme “Salgueiro Maia – O Implicado”, realizado por Sérgio Graciano que será transmitido na RTP como uma série.

Tomás Alves dá vida ao militar português que liderou a revolução a 25 de abril de 1975. Deste elenco fazem parte atores como Tiago Teotónio Pereira, Filipa Areosa, Gabriela Barros, entre outros.

A Informação também está recheada de novos programas como “Depois do Crime”, com Rita Marrafa de Carvalho, “Primeira Pessoa”, conduzido por Fátima Campos Ferreira, “É ou Não É”, de Carlos Daniel. E ainda o regresso do “Sexta Às 9”, com Sandra Felgueiras.