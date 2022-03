Nova novela brasileira da SIC já tem data de estreia

“Totalmente Demais”, a nova novela da SIC com a chancela da Globo, já tem estreia marcada – 24 de agosto.

Esta novela tem como pano de fundo os bastidores da redação de uma revista feminina e todo o universo que a cerca, como o “glamour”, as festas e viagens, as vaidades, as parcerias e sabotagens.

A trama principal cruza as histórias de “Eliza” (Marina Ruy Barbosa), “Carolina” (Juliana Paes), “Arthur” (Fábio Assunção) e “Jonatas” (Felipe Simas).

Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, com direção geral de Luiz Henrique Rios, trata-se de uma comédia romântica repleta de poesia, histórias de superação e transformação.

Para ver a partir de dia 24 de agosto, na SIC.