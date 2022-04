Depois de “Filha do Mar”, “Ilha dos Amores” e “A Única Mulher”, os Açores voltam a ser cenário da ficção da TVI.

As gravações da novela “Amar Demais” arrancaram, esta segunda-feira, na ilha do Faial. Parte do elenco e equipa rumaram a esta ilha onde vão gravar, durante toda a semana, em locais de beleza incontornável.

A mais recente história da premiada autora Maria João Costa vai premiar o público com as paisagens mais emblemáticas desta ilha dos Açores.