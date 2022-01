Nova rubrica de Conceição Lino na SIC ultrapassa o milhão de telespetadores

A jornalista está de volta com a grande Informação e a nova rubrica no “Jornal da Noite”, da SIC, teve audiências acima de média.

Depois de “E Se Fosse Consigo?”, Conceição Lino está de regresso aos ecrãs da SIC para conduzir, no “Jornal da Noite”, a rubrica “15/25”, que dá voz aos jovens portugueses.

O novo espaço informativo da profissional da estação de Paço de Arcos liderou no universo dos canais generalistas com 24,1% de “share” e 12,7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 198 mil e 900 telespectadores.

Já com dados Vosdal – gravações -, a SIC mantém a liderança das audiências no total dia com 20,9% de “share” contra 17,9% da tvi e 11,7 da RTP1.