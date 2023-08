Nova temporada dos “Morangos” vai ser gravada em Vila Nova de Milfontes

Terminadas as gravações da temporada de aulas de “Morangos com Açúcar”, a equipa da série juvenil da TVI prepara o verão em Vila Nova de Milfontes.

Vários atores, entre eles Fernanda Serrano e Madalena Aragão, despediram-se, nos últimos dias, das gravações da nova temporada dos “Morangos com Açúcar”, que aconteceram na grande Lisboa e foram focadas no regresso às aulas. Agora, o “reboot” da série juvenil original da TVI prepara-se para descer até ao Alentejo Litoral e continuar os trabalhos em Vila Nova de Milfontes, onde terá lugar a trama de verão.

O quarto canal e a Prime Video vão produzir e distribuir duas temporadas do “reboot” da trama que lançou celebridades como Rita Pereira, Pedro Teixeira ou Cláudia Vieira.

“Do elenco vão fazer parte atores das temporadas anteriores bem como novos talentos, alguns dos quais selecionados através da realização de um casting aberto. À semelhança do que aconteceu no passado, a série representa uma oportunidade para descobrir e lançar novos nomes no universo da ficção” referiu a TVI no início do ano.

“Estamos muito contentes por ter ‘Morangos com Açúcar’ de volta à TVI. É parte da história do canal, como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa. Estamos a celebrar 30 anos, portanto, faz sentido trazer de volta. Este é um compromisso forte, em sintonia com as tendências internacionais. Em parceria com uma marca global, como a Prime Video, acreditamos que ‘Morangos com Açúcar’ vai ganhar uma nova dimensão a nível internacional e atingir novas gerações, num formato que toda a família vai adorar”, afirmou José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI.