Nova temporada de “Em Casa d’Amália” já tem data de estreia marcada na RTP1

A RTP1 vai estrear a terceira temporada de “Em Casa d’Amália” na próxima sexta-feira, 25 de março, às 22h45. Este é o regresso do formato à antena do primeiro canal.

O programa da estação pública de televisão conduzido por José Gonçalez volta ao pequeno ecrã para continuar a promover “um encontro entre músicos, poetas, artistas e radialistas em torno do fado”, segundo o comunicado da RTP.

No primeiro programa da terceira temporada, o formato vai contar com Manuel Alegre, político e autor de “Trova do Vento que Passa”, Paulo de Carvalho, Agir, Rita Guerra e André Amaro.

Os guitarristas presentes serão José Manuel Neto e Carlos Manuel Proença.