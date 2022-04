Novamente de luto, Rita Ferro Rodrigues é apoiada por Anna Westerlund: “Morrer é só não ser visto”

Poucas semanas depois de ter perdido a avó, Rita Ferro Rodrigues está de luto por um amigo. A ex-apresentadora foi confortada por Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima.

Dias de dor para Rita Ferro Rodrigues. A antiga apresentadora da SIC perdeu a avó há um mês e chora, agora, o irmão de uma amiga, de quem era próxima.

“Hoje estive numa missa pela alma do irmão de uma amiga (irmã minha). Comovi -me muito, pelo amor que ali estava e pela fé que eu não tenho mas que aquela pessoa linda e inteira tinha – e ali estava uma igreja cheia de pessoas a ensopar as máscaras de lágrimas de amor, saudade e esperança num reencontro, um dia”, descreveu Rita Ferro Rodrigues.

“Abracei a minha amiga e com ela toda a ternura, história e certeza de que, aquilo que somos e podemos ser, fica registado no amor dos outros, tão eternamente, até que esses outros que amamos e nos amam, durem. É uns nos outros que perduramos”, acrescentou.

De imediato, o rosto do blogue “Elefante de Papel” foi confortado por muitos seguidores, entre eles a ceramista Anna Westerlund. “Morrer é só não ser visto”, escreveu a viúva do ator Pedro Lima, que tem feito o luto do companheiro desde que o ator perdeu a vida no início do verão, na Praia do Abano, em Cascais.