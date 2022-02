Novela “Bom Sucesso” chega a Portugal em maio

Trama protagonizada por Antonio Fagundes e Grazi Massafera será exibida na Globo de segunda-feira a sábado, às 20h30.

Com estreia marcada para maio, às 20h30, na Globo, a novela “Bom Sucesso”, inédita em Portugal, aborda o valor de cada minuto da vida e traz a mensagem de perseverança, fé e garra.

Na trama, Paloma (Grazi Massafera) é uma mulher determinada e sonhadora, que tem uma fé inabalável. É costureira, trabalha e cria os seus três filhos sozinha, sem se abater perante as dificuldades do dia a dia. Mora no bairro de Bonsucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro, e frequenta a quadra da escola de samba da região, a Unidos de Bom Sucesso. Apesar da dura rotina, Paloma consegue manter uma grande paixão: a leitura. E, ao mergulhar no universo dos livros, transporta-se para os mundos fantásticos que as histórias proporcionam.

Após receber o resultado de um exame, o mundo de Paloma vira do avesso quando ela acha que tem apenas seis meses de vida.

Numa realidade bem distante está Alberto (Antonio Fagundes), o dono da editora de livros Prado Monteiro, que atravessa uma grave crise financeira. Pai de Nana (Fabiula Nascimento) e Marcos (Romulo Estrela), é um homem rico, autoritário e rabugento, que tem uma doença terminal e nunca soube valorizar a família. Nana é perfeccionista e administra a editora, enquanto o irmão, um bon vivant, abandona tudo e abre um bar em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Com a descoberta de que o exame foi trocado, a história de Paloma tem uma nova reviravolta. Ela decide ir atrás da pessoa que tem a doença terminal e acaba por conhecer Alberto.

“Bom Sucesso” conta ainda com outros atores no seu elenco, tais como Ângela Vieira, Ingrid Guimarães, Marcelo Mello Jr, Sheron Menezzes, Lúcio Mauro Filho, Armando Babaioff, Eduardo Galvão, Marcelo Faria, Jonas Bloch e Suzana Pires, entre outros.