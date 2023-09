Novela da TVI “Para Sempre” nomeada nos International Emmy Awards

A novela “Para Sempre”, produzida pela Plural e emitida pela TVI, foi nomeada na categoria de Telenovela nos International Emmy Awards.

“Para Sempre” está em competição com novelas do Brasil e Turquia. Os vencedores dos mais importantes prémios internacionais de televisão serão anunciados no próximo dia 20 de novembro, numa cerimónia em Nova Iorque, Estados Unidos.

Com autoria de André Ramalho, direção de Projeto de Francisco Antunez e produção de Ana Almeida, “Para Sempre” reuniu no seu elenco nomes como Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, António Capelo, Marina Mota, Matilde Mello Breyner, Pedro Sousa, Patrícia Tavares, Mafalda Marafusta, Paulo Pires, Sara Prata, Madalena Aragão e Sofia Grillo entre outros atores.

Por duas vezes vencedora deste prémio na categoria Telenovela (“Meu Amor” em 2010 e “Ouro Verde” em 2018), a Plural e a TVI recebem, agora, a oitava nomeação nesta categoria.