Novela “Queridos Papás” nomeada para os Prémios Rose D’Or Latinos

Foi hoje anunciada a nomeação da novela “Queridos Papás” para os Prémios Rose D’Or Latinos. Distinções serão conhecidas no final de janeiro de 2024.

Os Prémios Rose d’Or celebram a excelência na criação de programas internacionais de televisão e áudio. Na sua edição inaugural, os Prémios Rose D’Or Latinos apresentam-se como uma competição cujo objetivo é o de premiar conteúdos exclusivamente em língua portuguesa e espanhola.

Adaptada do original argentino “Sres. Papis”, “Queridos Papás” é produzida pela Plural Entertainment Portugal e está atualmente em emissão na TVI. Fala de novas formas de paternidade e conta a história de quatro homens que se encontram no infantário dos filhos e partilham as suas experiências de pais num mundo constituído maioritariamente por mães.

Com adaptação de Maria João Mira e direção de Projeto de Manuel Amaro da Costa, “Queridos Papás” conta no seu elenco com Pedro Sousa, José Fidalgo, Tiago Teotónio Pereira, Fernando Pires, Paulo Pires, Sara Prata, Helena Isabel, São José Correia entre muitos outros atores.

“Queridos Papás” está em competição direta com novelas dos Estados Unidos, Chile, Brasil e Colômbia.

A cerimónia de entrega dos prémios será realizada em Miami, nos Estados Unidos, no próximo dia 23 de janeiro de 2024.