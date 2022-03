Novela “Totalmente Demais” lidera na SIC

A SIC estreou ontem a nova novela da Globo “Totalmente Demais”, que terminou a liderar no universo dos canais generalistas.

A trama que conta com o ator português Paulo Rocha teve 24,2% de “share” e 8,5% de audiência média, o que corresponde a 802 mil telespetadores.

Em termos de perfil o episódio de estreia terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, nos indivíduos de ambos os géneros, nos responsáveis de compras, nos indivíduos das classes A/B, C e D, com idades entre os 15 e os 54 anos (tendo liderado no total televisão nos indivíduos com idades entre os 15 e os 24 anos) e nas regiões do Norte, Centro e Sul (tendo liderado no total televisão na região Sul), recolhendo assim a preferência da grande maioria dos Portugueses.

Ontem a SIC terminou o dia a ganhar com 21,0% de “share” contra 16,2% da TVI e 11,0% da RTP1, tendo liderado desde a “Casa Feliz” até à “Passadeira Vermelha”.

O programa “Casa Feliz” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 18,4% de “share” e 3,8% de audiência média, o que corresponde a 361 mil e 900 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas.