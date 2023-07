Novo amor à vista? Bárbara Branco e Vítor Silva Costa estarão juntos

Há rumores que Bárbara Branco está a viver um novo romance com Vítor Silva Costa. A relação já será conhecida pelo círculo de amigos mais próximo.

O amor está no ar. Poucos dias após a confirmação da separação de José Condessa, com quem esteve cinco anos, Bárbara Branco parece já ter passado para outra. A atriz estará a viver um romance com Vítor Silva Costa, apurou a revista CARAS, depois de várias notícias difundidas pela imprensa.

Bárbara Branco e Vítor Silva Costa contracenaram na telenovela “Flor Sem Tempo”, transmitida pela SIC. De amigos a amantes, a relação terá evoluído rapidamente.

Segundo a mesma publicação, Bárbara Branco e José Condessa, que tem dado cartas no estrangeiro após ter protagonizado a série “Rabo de Peixe”, segunda produção nacional na Netflix, estão separados há cerca de dois meses. Em contrapartida, o último relacionamento de Vítor Silva Costa foi com a apresentadora Carolina Torres.

A atriz, de 23 anos, e o suposto novo namorado, de 31, terão sido vistos a jantar em clima de romance. Uma fonte contactada pela CARAS confirmou que a relação já é assumida para os amigos mais próximos.

Recorde-se que, o anúncio da separação, surgiu após José Condessa e Bárbara Branco terem rumado até destinos de férias distintos.