Novo “Big Brother Famosos”? Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz apanhados de surpresa

Durante a emissão do matutino “Dois às 10”, na TVI, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foram surpreendidos por uma espetadora que acabou por revelar mais do que devia sobre a nova edição de “Big Brother Famosos”.

Conceição, a vencedora do passatempo diário do programa, “tramou” a dupla de apresentadores ao desvendar alguns detalhes sobre o “reality show”. A mulher trabalha num hotel e confessou que lá estão, em isolamento, os próximos participantes do formato.

“Trabalho num hotel […] Tenho lá agora os meninos do ‘Big Brother’”, começou por dizer a telespetadora.

“Ai, isso não diga. Esteja caladinha, filha”, atirou logo Cláudio Ramos. “Ai, Conceição, que já nos tramou”, reforçou Maria Botelho Moniz.

Recorde-se que a nova edição do “Big Brother Famosos” ainda não tinha sido confirmada oficialmente. Segundo a Imprensa, a nova temporada deve começar logo após fim da atual edição que acaba a 27 de fevereiro.