Novo canal de informação CNN Portugal já tem logótipo

A Media Capital mostrou, esta quarta-feira, 21 de julho, aos jornalistas o logótipo da CNN Portugal. Canal de Informação de Nuno Santos deve estrear-se até ao final do ano.

A CNN Portugal já tem logótipo. Foi a Media Capital, dona da TVI, a avançar a informação aos jornalistas, na tarde desta quarta-feira.

“Combinar as palavras CNN e Portugal é um passo significativo na operacionalização do canal no nosso país e simboliza o início da parceria entre a Media Capital e a maior marca de jornalismo global”, refere a empresa, em comunicado.

“A CNN Portugal obedece aos valores e aos critérios internacionais da marca CNN, pelo que o logótipo do novo canal segue as cores, a dimensão e a tipografia utilizadas pela rede de notícias, em todas as suas operações, nas mais variadas partes do mundo”.

“Criado em 1980 por Anthony Guy Bost, o logótipo tem-se mantido praticamente inalterado ao longo dos últimos 40 anos. A cor vermelha simboliza a paixão e a coragem do canal de notícias, ao passo que a cor branca das letras representa perfeição e verdade”, acrescenta a Media Capital.

“A CNN Portugal afirma-se, assim, como o canal de notícias que trará ao país um jornalismo com marca. Todos os conteúdos noticiosos da CNN Portugal serão acompanhados, em tempo real, por meio da televisão por cabo e pelo digital. Além de plataformas digitais próprias, a CNN Portugal também marcará forte presença nas redes sociais”, garante o comunicado.

Recorde-se que o diretor de Informação será Nuno Santos, atual diretor-geral da TVI. A CNN sucede à TVI24, que renovou a grelha de programas há poucos meses. Anselmo Crespo deve manter-se à frente da Informação da TVI.

“Esta é a CNN”, escreveu Nuno Santos na legenda do logótipo, nas redes sociais.