Novo programa de Cristina Ferreira chega à TVI a 29 de março

Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, revelou, esta sexta-feira, que “Cristina Comvida” chega ao canal a 29 de março.

Depois de a estação de Queluz de Baixo ter revelado as primeiras imagens, através de um vídeo promocional, foi a vez da também apresentadora abrir o livro sobre a data de estreia do formato.

“A construir para dia 29 de março. ‘Cristina Comvida’ chega para tornar o fim de dia leve e risonho. Nem acredito que falta pouco mais de uma semana”, escreveu a comunicadora no Instagram.

Além do novo programa, Cristina Ferreira também assumiu as funções de apresentadora do concurso musical “All Together Now”, da TVI, que já foi gravado.

No entanto, o público pode acompanhar aos domingos à noite a primeira fase do concurso, em que se estão a escolher os semifinalistas. Até ao momento, em dois episódios, foram apurados quatro concorrentes.