Novo filme junta atrizes Margarida Corceiro, Jessica Athayde e Júlia Palha

Nas redes sociais, Margarida Corceiro partilhou o novo desafio que vai enfrentar: o filme “Hotel Amor”, que junta atrizes como Jessica Athayde e Júlia Palha.

Margarida Corceiro vai ter um novo desafio pela frente e revelou-o numa partilha nas redes sociais. A atriz vai integrar o elenco do filme “Hotel Amor”. O filme, realizado por Hermano Moreira e produzido por Promenade, será rodado em janeiro de 2024.

Além de Margarida Corceiro, outros atores conhecidos vão integrar o filme, revelou a produtora audiovisual à N-TV. Jessica Athayde, Júlia Palha, Francisco Froes, Vera Moura, Igor Regalla são alguns dos nomes revelados.

“Quando o hotel onde a workaholic ‘Catarina’ (Jessica Athayde) trabalha é vendido, ela deve demonstrar a sua competência a comandar funcionários nada profissionais, atender aos caprichos dos excêntricos hóspedes e lidar com fantasmas do passado trazidos pela visita de um amigo inesperado”, contam sobre a história do filme.

Questionada sobre Margarida Corceiro e a personagem que vai interpretar, “Patricia”, a produtora afirma que a atriz vai encarnar o papel de uma camareira que trabalha no hotel.