Novo programa de Filomena Cautela já tem nome e data de estreia na RTP1

Filomena Cautela prepara-se para estrear um novo programa na RTP1. “Programa Cautelar” chega à antena da estação pública a 29 de maio.

A apresentadora, que tem estado afastada do pequeno ecrã desde que deixou o programa “5 Para a Meia-Noite” (RTP1), regressa à TV ainda este mês.

Num formato em que aposta no humor, a comunicadora, em conjunto com a equipa de jornalistas e guionistas, vai abordar vários temas relacionados com a atualidade. O primeiro será a “desinformação online”.

De seguida, Filomena Cautela trabalhará temas como a “guerras das audiências” e o racismo.