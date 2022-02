Novo “reality show” da TVI quer celebrar o amor: quatro casais procuram a paixão

“Let Love Rule” é a nova aposta da TVI. O “reality show” sucede ao “Big Brother – Duplo Impacto” e quer por casais a apaixonar-se.

A TVI vai ter um novo “reality show”. Depois de “Big Brother – Duplo Impacto”, a estação de Queluz prepara-se para estrear “Let Love Rule”, um formato que é um sucesso televisivo de audiências e “está no top dez dos formatos mais adaptados em 2020”, anuncia a TVI, em comunicado.

“A TVI tem no seu histórico unir pessoas e celebrar o amor. Somos a televisão dos ‘reality shows’ e com este programa vamos dar oportunidade a muitos portugueses de encontrarem o seu par. Depois de muitos meses de solidão, em que as relações ficaram fragilizadas, chegou a altura de promovermos encontros”, afirma a diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira.

O novo “reality show” do quarto canal vai por à prova casais que não se conhecem, num formato televisivo em que um conjunto de candidatos, de todas as idades, procura o verdadeiro amor. Cada casal, formado de acordo com critérios de compatibilidade, entra na experiência de forma invulgar: duas pessoas, que não se conhecem, vão viver juntas numa casa de sonho.

O primeiro encontro de cada casal deve durar no mínimo 24 horas e no máximo quatro dias, e o espetador vai poder acompanhar todos os passos da vida do recém-casal, que pode ou não resultar. Ao final de cada dia, os participantes vão decidir se querem continuar a viver a experiência ou seguir caminhos separados, havendo espaço para um novo casal.

“Os primeiros dois dias de cada casal são puramente dedicados ao romance, mas se superarem dois dias juntos, ao terceiro dia recebem o melhor amigo ou amiga de cada um, para que sejam apresentados. Mas a maior prova de fogo chega ao quarto dia, quando o casal recebe um familiar para uma refeição de apresentação”, acrescenta a TVI.

Depois destas provas na nova relação, chega a altura de os quatro casais contarem como foi a experiência e de revelarem se continuam ou não a relação.

O formato que em Portugal será produzido pela Shine, é originário da Holanda e assinado por John de Mol, criador de vários programas de sucesso e bem conhecidos dos espetadores portugueses, como é o caso de “Big Brother”.

Presente em vários países europeus, este programa é o oitavo formato mais adaptado desde setembro de 2020 e um sucesso televisivo. Na Holanda, por exemplo, 20% dos solteiros que entram na experiência saem como casais.

As inscrições estão abertas em [email protected]