Nucha de luto após a morte do tio

Nucha está de luto, esta terça-feira, 3 de janeiro, depois da morte do tio. A artista já lamentou o sucedido nas redes sociais.

A cantora, de 56 anos, começou por partilhar, no perfil de Facebook, que acordou com a notícia do familiar. “Acordo com esta triste notícia… Meu querido, tio Zeca partiu!” escreveu a artista.

Seguiram-se os elogios: “Talvez das pessoas mais dóceis que conheci! Hoje o céu ficou mais luminoso com este ser de luz! Por aqui vai deixar saudades… Descansa em paz, meu tio maravilhoso!”

“Só me resta pedir-te que olhes por nós e nos dês muita força, que começa a escassear. Estou tão triste. Amo-te muito tio! Até já”, rematou.