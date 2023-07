“Nunca é Tarde”: programa com Diana Duarte vai estrear-se na RTP1

O “talk-show” com Diana Duarte e convidados especiais que traz temas abrangentes para cima da mesa estreia-se na RTP1 a 14 de julho.

O público quer animação e descontração, principalmente às sextas-feiras à noite, quando já é quase final de semana. O “Nunca é Tarde” pretende cumprir esse propósito.

Todas as noites de sexta-feira, o “Nunca é Tarde” estará “a dar” na RTP1, no qual temas do quotidiano em conversas sem preconceitos são o mote do “talk-show”, avança o comunicado da estação.

Este formato será conduzido por Diana Duarte, que receberá convidados para debater os tópicos. O programa tem estreia a 14 de julho, na próxima semana. A partir dessa data, o “Nunca é Tarde” traz, todas as semanas, “temas que envolvem a todos numa conversa descontraída e, por vezes provocadora, para desconstruir ideias. E onde o público presente em estúdio pode interagir e dar a sua opinião sobre o tema do programa”.

Contudo, Diana Duarte não estará sozinha. À apresentadora junta-se David Bruno, que trará as novidades sobre o que pensam os portugueses e por à prova algumas das temáticas do programa.

O “Nunca é Tarde”, estreia dia 14 de julho, a partir das 22.45 H, com “rubricas divertidas e atuações de vários convidados musicais”.