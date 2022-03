Nuno Galopim comenta espetáculo “Eurovision: Europe Shine a Light”

Nuno Galopim será o comentador do espetáculo “Eurovision: Europe Shine a Light” que será transmitido pela RTP no dia 16 de maio.

O jornalista e consultor da RTP assumiu a função de comentador do Eurovision Song Contest de 2016 a 2019 – e da versão Júnior entre 2017 e 2019 – e foi também Supervisor Criativo na edição de 2018, que teve lugar em Lisboa. É também admirador confesso do evento internacional que este ano assume um formato não competitivo.

“Não vai ser a mesma coisa, é verdade… Vai faltar uma arena cheia de gente e um palco cheio de canções. Vai faltar a emoção das semifinais… Vai faltar a azáfama da reta final de uma produção gigantesca (e bem que o sabemos porque há dois anos quem quase não dormia era a nossa equipa, em Lisboa)… Vão faltar os pontos (e o Malato a não perceber as minhas contas)… Mas há uma festa que mesmo assim não podemos deixar de celebrar de maneira possível. Lembro-me muito bem do que, em 1997, foi a vitória de uma canção que tinha o fulgor de um hino: o ‘Love Shine a Light’… E é com a força e brilho dessa luz que nos vamos voltar a juntar este sábado… Com uma luz que muitos não vão deixar esmorecer por toda essa Europa fora (e a Austrália) e quem mais estiver a ver… E este ano os 12 pontos ficam para todos os que estão do outro lado dos ecrãs, a ver. Porque é na paixão desses milhões que, ano após ano, reencontramos sempre a razão de ser do Festival da Eurovisão. Até sábado…’, diz Nuno Galopim.

O espetáculo pretende homenagear as canções selecionadas para a edição de 2020, que teria lugar em Roterdão, e será transmitido a partir das 21.00 H na RTP1 e na RTP Play.