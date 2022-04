Nuno Graciano emociona-se ao falar das saudades que tem da televisão

Nuno Graciano emocionou-se, este domingo, 17 de abril, durante a gala do “Big Brother Famosos”, da TVI, antes de ter sido expulso do formato.

No confessionário, quando estava a falar com a apresentadora Cristina Ferreira, o antigo apresentador fez questão de salientar que não sabe o porquê de ter sido afastado da televisão.

“Sempre tive bons resultados, por isso, não consigo encontrar em mim uma resposta. Saí com resultados bons, sempre”, disse.

A também diretora de Entretenimento e Ficção explicou a Nuno Graciano que o convite ainda não chegou porque continua “preso” a “alguma coisa do passado”. “O Nuno não se preparou para essa saída e isso pode ter sido o que condicionou aqui o seu futuro, porque está preso ainda a alguma coisa do passado que não sabe se volta. Tem que se libertar disso. Se calhar, quando se libertar, chega o convite”, afirmou.

“A televisão é um meio muito bonito com tudo o que tem de menos bonito. E sei que quem o faz com paixão como o Nuno sempre fez, as saudades podem ser imensas. E não ver a luz da câmara ligada à frente pode ser muito desmotivador, mas não tem que o ser, Nuno. E há uma coisa que não pode nunca deixar que lhe aconteça, é que isso faça ficar triste. Esteve durante sete semanas na televisão outra vez. Podia ter mostrado o Nuno que sempre conhecemos e só o conseguiu fazer nesta última semana”, prosseguiu.

Nuno Graciano garantiu que esse seu lado já não existe. “Não conseguia, Cristina, porque ele já não existia”, disse, em lágrimas.

A comunicadora não se ficou e reagiu: “Mas há outro e é esse outro que tem que ser orgulhoso de si próprio. Orgulhe-se de si, homem, tem quatro filhos maravilhosos. Vai há luta, nunca desistiu”.

O concorrente acabou por abandonar a casa mais vigiada do país, este domingo, com 48 por cento dos voto do público.