Nuno Graciano: “Se não tivesse entrado no ‘Big Brother’, não sei qual seria o meu futuro”

Nuno Graciano é o próximo convidado do programa “Conta-me”, na TVI, e no “teaser” publicado no Instagram é possível ouvir algumas das confissões do apresentador.

“Tinha-me esquecido imenso de mim… se não tivesse entrado neste ‘Big Brother’, não sei, francamente, qual seria o meu futuro”, diz o comunicador e empresário a Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que Nuno Graciano participou no último “Big Brother Famosos”, na TVI, e que estava afastado da televisão há alguns anos, algo que lamentou durante o “reality show”.

Após a sua saída do programa Nuno Graciano participou como apresentador no “Somos Portugal”, na TVI.