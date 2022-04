Nuno Graciano sobre TVI: “Não há nenhum contrato paralelo”

Nuno Graciano foi o último concorrente expulso do “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo 17 de abril, e, em entrevista, revelou que não existe qualquer contrato paralelo com a estação privada.

O antigo apresentador de televisão começou por lembrar aos jornalistas, citado pelo site Sapo, o momento de tensão que protagonizou no confessionário: “Não estava resolvido comigo próprio, não estava feliz. Não valia a pena fingir que estava feliz quando não estava. Fiz questão de ser eu próprio. No fim já estava mais bem-disposto, já brincava mais”.

“Senti uma explosão dentro de mim, não sei explicar bem. Foi um lavar da alma. Fiz questão de partilhar isso com Portugal. Foi um momento inesperado, mas muito bonito para mim. Mais bonito do que constrangedor”, disse ainda.

Sobre o motivo que o terá afastado da televisão, Nuno Graciano garantiu: “Sempre tive boas audiências, não é estar a vangloriar-me, mas os números são o que são. Não sei o que aconteceu pelo caminho, fico agradecido por ter trabalhado tantos anos em televisão, mas tem de haver espaço para outros colegas”.

“Não me sinto frustrado profissionalmente, quem teve a carreira que tive durante tantos anos, com os resultados que tive… Não me sinto frustrado”,acrescentou.

Contudo, o empresário mostra-se cauteloso com o futuro “Ainda não pensei sobre isso. Para ultrapassar esta fase tenho de me focar na vida real, que são as empresas com as quais trabalho, essa é a minha realidade. Se vier alguma coisa cá estarei, sempre pronto a abraçar cada projeto. Não quero criar nenhuma expectativa”. Nuno Graciano afirmou ainda que não existe qualquer combinação com o canal quatro: “Não está nada projetado com a TVI, nem com ninguém, não há nenhum tipo de contrato paralelo, nem por baixo da mesa”.