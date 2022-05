Nuno Homem de Sá expulso do “Big Brother – Desafio Final”

Nuno Homem de Sá foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar o “reality show” “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, este domingo, 23 de maio.

Durante a gala desta noite, conduzida por Cristina Ferreira, o ator da estação privada foi o jogador eliminado com 54% da votação do público. Já Gonçalo Quinaz acabou por ficar na casa mais vigiada do país.

Pedro Guedes começou por ser o primeiro concorrente a ser salvo pelo público por ser o menos votado para sair. De seguida, foi a vez de António receber a notícia de que ficaria na casa.