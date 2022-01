Nuno Homem de Sá expulso do “Big Brother Famosos”

Nuno Homem de Sá foi expulso este domingo do “Big Brother Famosos”. O ator não conseguiu ter menos votação que Jaciara.

Com 61 por cento dos votos dos telespetadores, Nuno Homem de Sá foi expulso este domingo da “casa mais vigiada do país”. O ator disputou a saída com Jaciara, que obteve 39 por cento dos votos do público.

Neste domingo foram “poupados” à expulsão os participantes Marta Gil, Jorge Guerreiro e Mário Jardel.

A saída de Nuno Homem de Sá acaba por não surpreender, uma vez que o artista criou vários atritos dentro da casa e era visto pelos colegas como um “pica-miolos”.

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, recordou na gala que “estão a sair todos os opositores de Bruno de Carvalho: primeiro o Leandro e agora o Nuno Homem de Sá”.

Jaciara foi muito ovacionada quando regressou à casa do “Big Brother Famosos” depois de ter abandonado a “zona de perigo”.