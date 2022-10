Nuno Homem de Sá reage a reprimenda de Cristina Ferreira em direto

Nuno Homem de Sá reagiu através das redes sociais ao “raspanete” que Cristina Ferreira lhe deu na última gala de “Big Brother”, na TVI.

Recorde-se que na última gala do “reality show” os dois entraram num pequeno confronto o que levou Cristina Ferreira a dizer: “Não consegues, não vens”.

Num InstaStory, ferramenta do Instagram, o ator já falou sobre o assunto e esclareceu o que aconteceu.

“Como todos repararam na última gala a Cristina tratou-me de forma agressiva e desagradável após eu gritar ‘amor és linda!’ para a Frederica durante o direto”, começa por dizer.

“Então devo esclarecer que no intervalo ela falou comigo e apresentou as suas sinceras desculpas que aceitei prontamente e apresentei as minhas também. Não foi Cristina Ferreira? Está tudo bem”, continuou.

“Preferia que o tivesse feito em direto, na hora, mas foi aquilo que foi possível. No entanto, serei sempre o responsável pelas minhas escolhas e não me arrependo de ter elogiado a minha amada pois o amor nunca se arrepende. Apresentei desculpas apenas por ter feito com que a Cristina se exaltasse daquela maneira. Desculpa”, rematou.