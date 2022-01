Nuno Janeiro: “Estou parado e tenho de amealhar”

Aos 42 anos, o modelo e ator está sem trabalho. Algo que não é novidade para Nuno Janeiro, já que a profissão é incerta, mas de uma coisa tem a certeza: “Não pode faltar nada aos meus filhos”.

Trabalhou nas obras, em fábricas e montou estores, até que por sugestão de um amigo fez um ensaio fotográfico e entrou no mundo da moda. Seguiram-se os “Morangos com Açúcar” e novelas como “Fascínios”, “Laços de Sangue” ou, no ano passado, “Vidas Opostas”. Mas, depois desta trama da SIC, o ator voltou a não ter trabalho regular em televisão. A solução? Juntar dinheiro até aparecer o novo projeto, o que deve acontecer em 2020.

A N-TV encontrou Nuno Janeiro no evento de Natal da Lego, na Fortaleza do Guincho, em Cascais, uma boa iniciativa para o intérprete “aparecer” e ser fotografado pelas revistas de televisão não caindo, nesta forma, no esquecimento.

https://www.instagram.com/p/B5umjUTFyak/

“Neste momento estou parado, mas para o ano vamos ver o que surge para aí, por agora não posso revelar porque, como se costuma dizer, o segredo é a alma do negócio” diz, reticente, o ator à nossa reportagem, mostrando pouca vontade em abordar o assunto. Ainda assim, perante a insistência da N-TV, o ator assume que a vida de artista “não é fácil”, sobretudo quando “não há projetos” para trabalhar. “Não é fácil um ator estar parado. Temos de fazer uns pezinhos de meia para as temporadas que vamos estando sem trabalho e indo amealhando dinheiro”.

Pai de Dinis, de três anos e padrasto do filho da companheira, Rita Soares, de sete, o ator deixa uma garantia: “Tenho tentado dar continuidade ao meu trabalho e o que penso sempre é que não pode é faltar nada aos miúdos!”.

E, com o Natal à porta, as despesas avolumam-se, mas o ator e a companheira são “equilibrados nas compras”, garante Nuno Janeiro. “O consumismo não nos diz nada porque compramos as prendas habituais para os miúdos e está feito. Nunca vamos pelo que é mais caro, mas por aquilo que na altura dá jeito, que achamos que eles mais gostam. Há coisas muito giras e baratas, eu e Rita procuramos um meio termo”, acrescenta.

No Natal, os quatro estão inseparáveis e os sogros do ator e modelo juntam-se à festa.

“O nosso Natal é todo em família, fazemos questão que os miúdos passem a quadra com os avós em Lisboa, os pais da Rita moram ao pé de nós então juntamos a família toda em casa deles. Fazemos muita rambóia, comemos, bebemos e estamos ali na galhofa”, conclui Nuno Janeiro.