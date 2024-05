Nuno Lopes continua à espera de provar inocência em caso de violação

Ator português foi acusado, há seis meses, de violação pela realizadora A.M. Lukas. O caso remota a abril de 2006, altura em que se conheceram no Festival de Cinema de Tribeca.

No dia 20 de novembro de 2023, A.M. Lukas (pseudónimo de Anna Martemucci) interpôs uma ação judicial contra o ator português Nuno Lopes, por alegadamente a ter drogado e violado em abril de 2006, durante o Festival de Cinema de Tribeca, que acontece em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

De acordo com a denúncia a que a imprensa internacional teve acesso, a guionista norte-americana, de 41 anos, conheceu o ator, de 45, na “premiére” do filme “12 Horas Até o Amanhecer”. Os dois conversaram e, após um copo de vinho, a realizadora terá começado a sentir o corpo “mais pesado que o normal”, perdendo a consciência.

A.M. Lukas tem presente a imagem de estar nua e a ser tocada por Nuno Lopes, no seu apartamento. Após o sucedido, a cineasta foi diagnosticada com transtorno de stress pós-traumático e com transtorno de bipolaridade, tendo começado a ter pensamentos suicidas.

Nuno Lopes negou as acusações

Em comunicado, Nuno Lopes referiu, na altura, ser “moralmente e eticamente incapaz de cometer os atos” de que foi acusado. “Jamais drogaria alguém e jamais me aproveitaria de uma pessoa incapacitada, quer por excesso de álcool ou por influência de quaisquer outras substâncias. Nem hoje, nem há 17 anos”, sublinhou.

Os advogados da suposta vítima pediram que o ator “propusesse uma quantia monetária para este caso acabar e um pedido de desculpas”, mas a estrela da série “White Lines” decidiu recusar o acordo confidencial e avançar para tribunal.