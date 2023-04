Nuno Markl anuncia Salvador Martinha no próximo “Taskmaster”

Nuno Markl anunciou, através de um vídeo publicado na sua conta de Instagram, que Salvador Martinha é o novo convidado especial de “Taskmaster”.

Esta quarta-feira, dia 12, Nuno Markl desvendou o próximo convidado do programa “Taskmaster”, da RTP1, através de uma publicação no Instagram: “O teaser do próximo episódio, em todo o seu colorido e francamente doentio esplendor! ‘Taskmaster’, com o convidado especial @salvadormartinha – sábado à noite na RTP1”, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram à participação de Salvador Martinha. “Imperdível, seguramente!”, “vocês têm a ligeira noção que este programa é um dos melhores da tv hoje em dia? Parem lá com isso, porque por vezes já choro a rir” e “puro entretenimento. Que chegue sábado”, foram algumas das interações dos cibernautas.

Nesta terça-feira, dia 11, Nuno Markl garantiu que o “Taskmaster” iria ter uma terceira temporada e um novo elenco: “Não sabemos de onde veio a bizarra notícia que anda a circular desde ontem que diz que o elenco de uma 3ª temporada do ‘Taskmaster’ será o mesmo”.

“Vale a pena lembrar o que o Vasco Palmeirim disse na apresentação oficial à imprensa da 2ª temporada, há umas semanas!”, recordou. Isto porque, no formato original, o elenco muda a cada temporada.

“Haverá uma terceira temporada, até porque queremos ver como é que isto funciona com outras pessoas”, disse Vasco Palmeirim na apresentação oficial da 2ª temporada.

Recorde-se que, na 2ª temporada, o elenco é composto por Inês Aires Pereira, Jéssica Athayde, Toy e Gilmário Vemba.