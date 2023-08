Nuno Pardal vende fotos em plataforma de adultos e Goucha inscreve-se

O ator Nuno Pardal esteve no programa “Goucha”, no qual explicou que abriu uma conta no “Onlyfans”, plataforma de adultos. O apresentador inscreveu-se.

Os fãs de Nuno Pardal ficaram surpreendidos. Isso porque o ator decidiu abrir uma conta no “Onlyfans”, uma plataforma de adultos na qual se vendem subscrições para aceder a fotografias mais ousadas.

Nuno Pardal esteve no programa “Goucha”, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, e contou o porquê desta sua decisão. “Foi um amigo do meu bairro que dizia ‘abre um Onlyfans’ e eu respondia ‘estás maluco’. Tal como toda a gente, eu tinha uma ideia de que era só badalhoquice, e não é”, explicou.

Contudo, o ator fez notar que os seus conteúdos não são “pornográficos”, embora contenham “nudez”. “Acho que nunca vai ser ordinário, nunca vai ser gratuito, nunca será dessa forma… acho que a nudez é bonita, pode ser feita e o Instagram não é sítio para o fazer”.

Com a confissão do convidado, Goucha também assumiu que se inscreveu para ver as imagens do ator, mas parece ter ficado desiludido. “Paguei 9,99 euros. Eu inscrevi-me há bocado para ir ver as tuas fotografias”, começou por dizer.

“Não, fiquei desiludido! Só vejo um rabo, dois, mas um é muito artístico, é muito na penumbra. Mas eu, para falar contigo, tinha de saber do que estava a falar”, afirmou.

Além disso, Nuno Pardal afirmou ter recebido só comentários positivos. “Acho que vou ser o primeiro de muitos colegas meus que vão abrir OnlyFans”.