Nuno Santos alerta que o novo “Jornal Nacional”, da TVI, está a chegar

Nuno Santos alertou, esta sexta-feira, 10 de fevereiro, que o novo “Jornal Nacional”, da TVI, está a chegar à antena. O diretor de Informação do canal mostrou uma foto dos bastidores.

O também jornalista já tinha partilhado uma fotografia do processo de mudança em que os estúdios de informação se encontravam. Agora, Nuno Santos revelou que a nova versão do “Jornal Nacional” está quase a chegar.

“Todo o mundo é composto de mudança. Estúdio da TVI em construção. O novo ‘Jornal Nacional’ está a chegar!” anunciou.

No Facebook do espaço Informativo da estação privada foi revelado que Sara Pinto, Pedro Benevides, Sandra Felgueiras e José Alberto Carvalho vão ser os “pivots” do “Jornal Nacional”.

Nuno Santos ocupa também o cargo de diretor da CNN Portugal, que faz parte do grupo Media Capital.

Durante este mês de fevereiro, segundo Nuno Santos, “a CNN Portugal quer consolidar os seus resultados e a sua oferta em 2023”.