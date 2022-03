Nuno Santos anuncia regresso de “Somos Portugal” com “um novo modelo”

View this post on Instagram

O Somos Portugal é uma das marcas mais fortes da televisão portuguesa. É o programa da TVI que, historicamente, lidera as audiências.de domingo. Uma liderança com uma década. A Pandemia determinou a sua paragem. E nem havia outra coisa a fazer. Em breve o Somos Portugal, com um novo modelo – ajustado à realidade que vivemos – vai voltar. Até lá vamos fazer uma operação especial durante a qual regressamos, em direto, às terras onde as Festas e Romarias fazem parte da vida da comunidade. Este domingo a @iamisabelsilva , a @mmjardim e a @marisacruz são as nossas anfitriãs.