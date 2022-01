Nuno Santos assume a liderança da CNN Portugal

Nuno Santos vai assumir a direção da CNN Portugal, que sucede à TVI24. A continuidade na direção-geral da TVI está ainda a ser discutida.

Nuno Santos prepara-se para começar uma nova aventura como diretor do canal que está previsto arrancar no final do ano, tal como conta o site “Meios & Publicidade” e confirmou a N-TV. Mas, segundo foi possível apurar pelo nosso site, a saída do cargo de diretor-geral da TVI ainda não é um dado adquirido nesta altura.

A CNN Portugal nasce da parceria do grupo Media Capital com a estação de televisão norte-americana CNN e sucede à TVI24. Sendo assim, Nuno Santos vai permanecer dentro do mesmo grupo, mudando apenas as funções profissionais.

Lembre-se que o profissional chegou ao cargo de diretor-geral da TVI, em julho do ano passado, aquando da chegada de Cristina Ferreira para o lugar de diretora de Entretenimento e Ficção.

Nuno Santos é um dos profissionais mais respeitados do meio, e foi um dos fundadores da SIC Notícias, além de ter sido diretor de Programas do canal generalista e da RTP, onde foi, também, diretor de Informação.

Seguiram-se projetos na África do Sul e em Madrid, até voltar a Portugal para fundar outra estação, o Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), de onde se mudou para a TVI.