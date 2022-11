Nuno Santos celebra um ano da CNN Portugal: “Nunca estive sozinho”

Nuno Santos festejou o primeiro aniversário da CNN Portugal e elogiou a equipa que trabalha diariamente no canal.

“Algumas decisões, talvez algumas das mais importantes, foram tomadas na solidão do gabinete, mas em cada momento estive sempre com os melhores. Estive sempre em equipa e com a equipa”, acrescentou.

“Foi assim que construímos a CNN Portugal. Foi assim que fizemos o nosso caminho e chegámos onde estamos. Não há nunca outra forma de o fazer”.

“Sabendo sempre que amanhã é outro dia e, nas notícias, pode ser não apenas um dia novo, mas diferente, de mudança, de transformação”, referiu ainda Nuno Santos.